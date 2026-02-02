Russland hat die nächste Gesprächsrunde mit der Ukraine und den USA über ein mögliches Kriegsende für Mitte dieser Woche bestätigt. Eigentlich sei das Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Sonntag geplant gewesen, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Es seien aber zusätzliche Terminabsprachen der drei Delegationen nötig gewesen: „Nun findet die zweite Runde am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi statt.“ Laut Peskow konnten Russland und die Ukraine ihre Differenzen in einigen Punkten verringern. Bei komplexeren Themen gebe es jedoch bislang keine vergleichbaren Fortschritte. Zuvor hatte auch Kiew den 4. und 5. Februar als neuen Termin genannt.