Iran will ein Rahmenabkommen mit den USA erst unterzeichnen, wenn Gegenleistungen gesichert sind. Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, Teheran werde kein Abkommen akzeptieren, solange keine Gewissheit bestehe, dass die Rechte des iranischen Volkes gewahrt seien. „Wir vertrauen weder auf Garantien noch auf Worte – nur Taten zählen“, hatte Ghalibaf am Freitag auf X erklärt. Die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Fars schrieb, dass nach einer vorläufigen Einigung zwölf Milliarden Dollar auf eingefrorenen iranischen Konten freigegeben werden müssten.