Libanons Präsident Joseph Aoun hat die von seinem Land geforderte Waffenruhe als „natürlichen Ausgangspunkt für direkte Verhandlungen“ mit Israel bezeichnet. Ein israelischer Rückzug sei ein „grundlegender Schritt“, damit libanesische Truppen in den Süden des Landes verlegt werden könnten. Israels Wissenschaftsministerin Gila Gamliel hatte im Armeesender für Donnerstag ein Telefonat zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Aoun angekündigt. Es wäre das erste bekannte Telefonat zwischen beiden. Aus Aouns Büro hieß es, man habe keine Informationen zu einem solchen Gespräch. Unterdessen teilten libanesische Sicherheitskreise mit, Israel habe die letzte Brücke zwischen Südlibanon und dem Rest des Landes zerstört.