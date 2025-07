Immerhin wollen sich Vertreter Kiews und Moskaus zu neuen Gesprächen treffen. Doch von einer Waffenruhe oder gar einem Frieden sind sie noch weit entfernt. Der Kreml besteht bisher auf Forderungen, die eine völlige Unterwerfung der Ukraine bedeuten würden.

Von Florian Hassel, Belgrad

Russland und die Ukraine werden sich in der zweiten Hälfte dieser Woche voraussichtlich zu neuen Gesprächen in Istanbul treffen. „Die Rede ist vom Ende der Woche, die Daten werden noch festgelegt“, sagte eine Kreml-Quelle der staatlichen Agentur Tass. Moskau reagiert damit auf ein von Kiew vorgelegtes Angebot zu neuen Gesprächen in Istanbul, über das am Samstag Präsident Wolodimir Selenskij informiert hatte. Unklar ist bisher indes, worüber überhaupt verhandelt werden soll.