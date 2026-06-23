Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat Angaben von US-Vizepräsident J. D. Vance über die Verhandlungen in der Schweiz widersprochen. Ali Bahreini sagte, Iran habe bislang nicht der Entsendung von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zugestimmt. Am Montag hatte Vance zum Abschluss der hochrangigen Gespräche im Bürgenstock-Resort bei Luzern gesagt, Iran werde die IAEA ins Land lassen, einen Zeitplan gebe es jedoch bisher nicht. Botschafter Bahreini widersprach auch Vance’ Aussage, die USA und Katar bestimmten darüber, wie freigegebene iranische Vermögenswerte verwendet werden. Dafür werde Soja, Mais und Weizen in den USA gekauft, hatte Vance erklärt. „Iran ist das einzige Land, das darüber entscheidet, was mit diesen Vermögenswerten geschieht“, sagte der Botschafter.