In Abu Dhabi sollen von heute an wieder Gespräche zur Zukunft der Ukraine stattfinden. Eingeladen sind: die Ukraine, Russland, und die USA, es ist das erste Treffen dieser Runde seit Februar. Wer keinen Platz am Tisch hat: die EU, zu deren großen Missfallen.

Die Position der Europäer dazu ist die, die der französische Außenminister Jean-Noël Barrot bei einem G7-Treffen in Paris formulierte: Ein Abkommen, das Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur hat, könne nicht ohne die Europäer diskutiert werden. Und wie meine Kollegin Sina-Maria Schweikle berichtet, will die EU-Kommission offenbar auf jeden Fall an den Gesprächen in Abu Dhabi teilnehmen. Ob ihr das gelingt, wenn sie eigentlich gar nicht eingeladen sind?

In Berlin hat am Montag der SZ Wirtschaftsgipfel begonnen. Er findet bereits zum 20. Mal statt, dieses Jahr erstmals im Gasometer in Schöneberg. Viele Veranstaltungen kreisen um die Frage, wie Deutschland wirtschaftlich wieder erfolgreicher werden kann.

Vielleicht fragen Sie sich, ob es tatsächlich so schlecht um die hiesige Ökonomie steht. Dazu möchte ich Ihnen die Recherche meiner Kollegen Anna Lea Jakobs und Oliver Klasen ans Herz legen, die versucht, eben diese Frage mit vielen Infografiken zu beantworten. Ein Höhepunkt des ersten Tages war sicher die Live-Ausgabe der SZ-Interviewreihe „Reden wir über Geld“ mit FDP-Politiker und Ex-Finanzminister Christian Lindner. Was er dort gesagt hat – und was sich auf dem Gipfel sonst so tut –, können Sie in unserem Liveblog vom Wirtschaftsgipfel nachlesen.

Am heutigen zweiten Gipfeltag werden unter anderem Digitalminister Karsten Wildberger und die ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti erwartet.

Was heute wichtig ist

USA: Kriegsminister Hegseth droht ein Amtsenthebungsverfahren – aus der eigenen Partei. Thomas Massie, Republikaner aus Kentucky, wirft Hegseth mehrere Verstöße vor: unter anderem, den Iran-Krieg ohne die nötige Genehmigung des Kongresses zu führen. Die Demokraten wollen das Vorhaben unterstützen. Zum Artikel

Frankreich sieht Iran hinter Cyberangriff auf Supermarkt-Kühlanlagen. Der iranische Botschafter in Frankreich sei einbestellt worden, „um sehr energisch“ dagegen zu protestieren, sagte der französische Außenminister Barrot. Es sei ein Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. Der Angriff werde Konsequenzen haben. Zum Artikel

Europa pocht auf Mitsprache bei Ukraine-Verhandlungen. Die G-7-Außenminister haben sich in Paris getroffen, darunter auch US-Außenminister Marco Rubio. Die EU-Außenminister beharren darauf, dass sie einen Sitz am Verhandlungstisch in Abu Dhabi haben sollen. Frankreich kündigte an, Unterhändler zu schicken. Die EU-Kommission will ebenfalls teilnehmen. Zum Artikel

Wie Ilse Aigner das Land einen soll. Aigner soll Bundespräsidentin werden, von CDU und CSU ist sie offiziell nominiert worden. Sie gilt als jemand, der über parteipolitische Grenzen hinweg zusammenführen kann. Zuletzt hatte Aigner wachsenden Antisemitismus und Rassismus im Land beklagt. Zum Artikel

Warum der Nvidia-Chef trotz seiner Affäre bleiben könnte. Jensen Huang entschuldigt sich für seine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin. Wieso der Konzern ihn dennoch nicht feuern könnte und weshalb Donald Trump zu ihm hält. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

SZ Wirtschaftsgipfel

Ein Mann, dem sein Job „überwiegend Spaß“ macht. Er hat eine der schwierigsten Aufgaben in der Bundesregierung: Der neue Verkehrsminister Bilger muss die Bahn wieder erfolgreich machen. Das wird schwer. Jetzt verspricht er erst mal mehr Pünktlichkeit. Zum Artikel

Lindner: „Mit 19 hatte ich die erste Million Umsatz“. Der erste Tag des SZ Wirtschaftsgipfels 2026 endet mit einer Live-Ausgabe der Interviewreihe „Reden wir über Geld“. Zu Gast ist der frühere FDP-Finanzminister Christian Lindner. Zum Liveblog zum Wirtschaftsgipfel

Die Fachbriefings von SZ Dossier - mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Was Brüssel mit dem Digital Fairness Act plant. Die EU-Kommission will sogenannte Dark Patterns verbieten, Influencer-Werbung strenger regeln und den digitalen Verbraucherschutz vereinheitlichen. Ein Entwurf des neuen Digital Fairness Act liegt SZ Dossier vor. Auch wichtig: Wie Katalonien mit öffentlichem Wagniskapital und eigenen Satellitenmissionen seine Raumfahrtwirtschaft ausbauen will. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europa kann Raumfahrt. Europa muss in der Raumfahrt nicht zwischen Abhängigkeit und Isolation wählen. Die Vorständin des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB, Sabine von der Recke, sagt: „Theoretisch können wir das alles.“ Die Kompetenz sei vorhanden, die Industrie sei leistungsfähig, die Zusammenarbeit mit den USA bleibt wichtig. Es fehle an anderen Dingen. Zum Briefing