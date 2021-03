Von Björn Finke, Brüssel

Wie heikel Nebentätigkeiten von Politikern sein können, zeigt in Deutschland die Masken-Affäre. Im Europaparlament gelten für Nebenjobs, die Annahme von Spenden oder Treffen mit Lobbyisten deutlich schärfere Regeln als im Bundestag. Kritiker klagen aber, dass es bei der Durchsetzung hapere. Abhilfe soll eine unabhängige Ethikbehörde schaffen, die sowohl für das EU-Parlament als auch die Kommission zuständig wäre. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte den Aufbau solch einer Institution in ihrem Arbeitsprogramm an. Im Parlament begann nun die Debatte, wie die Behörde nach Meinung der Fraktionen aussehen sollte - und die Meinungen liegen weit auseinander.

Berichterstatter für das Thema ist der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund, der passenderweise bis zur jüngsten Europawahl für die Antikorruptionsorganisation Transparency International tätig war. Als Berichterstatter ist Freund dafür verantwortlich, mit den anderen Fraktionen einen Beschluss vorzubereiten, den dann das Plenum des Parlaments im Spätsommer annehmen kann. Danach würden Verhandlungen mit der Kommission über die neue Behörde beginnen. Freunds Ideen stoßen allerdings bei der größten Fraktion im Parlament, der christdemokratischen EVP, auf Ablehnung.

Der Grüne will, dass die neue Behörde die existierenden Ethikgremien in Parlament und Kommission ersetzt; die Einrichtung würde die Einhaltung der Regeln überwachen, könnte bei Hinweisen selbständig tätig werden und am Ende Strafen verhängen. "Bisher kontrollieren sich die Abgeordneten selbst", klagt Freund. "Das kann zu Interessenskonflikten führen und dazu, dass aus Sorge um den Ruf des Parlaments nicht hart genug durchgegriffen wird." Tatsächlich zieht der Parlamentspräsident bei Verdachtsfällen den "beratenden Ausschuss zum Verhalten von Mitgliedern" zurate - und in diesem sitzen fünf Abgeordnete.

In den neun Jahren, seit denen die Ethikregeln im Europaparlament gelten, habe es 27 Verstöße gegeben, doch sie hätten nie zu Sanktionen geführt, moniert Freund. Dies zeige, dass das System nicht funktioniere und eine unabhängige Instanz notwendig sei.

"Unsere Regeln und Verfahren sind gut genug"

Bei der EVP ist der CDU-Abgeordnete Rainer Wieland für das Vorhaben zuständig. Und der Vizepräsident des Europaparlaments hat zahlreiche gravierende Änderungsvorschläge für Freunds Entwurf eingereicht. So könne die neue Behörde "allenfalls beratende Funktion haben", sagt der Jurist, denn echte Kompetenzen auf sie zu übertragen, sei nicht möglich ohne Änderung der europäischen Verträge. Die Entscheidungen, ob Regeln gebrochen wurden und Sanktionen nötig sind, würden in dem Modell weiter innerhalb des Parlaments und der EU-Kommission fallen.

Wieland bezweifelt auch, dass überhaupt Bedarf nach grundlegenden Reformen besteht: "Das Europaparlament ist anderen Parlamenten weit voraus, was Vorschriften zum Verhalten und zur Transparenz angeht. Unsere Regeln und Verfahren sind gut genug." Dass es bei den 27 Verstößen über neun Jahre keine ernsten Folgen gab, "bedeutet nicht, dass die Regeln zahnlos sind oder der beratende Ausschuss und der Parlamentspräsident zu lax agieren", sagt Wieland. Die Fälle seien einfach nicht schwerwiegend genug gewesen.

Freund weist diese Interpretation zurück und betont, ein Rechtsgutachten bestätige, dass das Parlament durchaus Entscheidungsgewalt in Ethikfragen an unabhängige Behörden übertragen dürfe. Der Grünen-Abgeordnete sagt, es stelle eine "Herausforderung" dar, mit Wieland einen Kompromiss in diesen Fragen zu finden, aber er sei zuversichtlich, dass es am Ende eine Mehrheit für das Konzept einer Behörde mit echten Befugnissen geben wird. Zumal Wielands Meinung offenbar nicht von all seinen Fraktionskollegen in der christdemokratischen EVP geteilt werde.

Der zuständige Ausschuss für Verfassungsfragen soll im Juni über den Vorschlag abstimmen, bevor er dann ins Plenum geht: Drei Monate bleiben dem Grünen-Abgeordneten Freund also noch für die Konsenssuche.