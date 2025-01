Das italienische Außenministerium hat am Donnerstag den iranischen Botschafter einbestellt, um die sofortige Freilassung der Reporterin Cecilia Sala zu verlangen. Sala war am 19. Dezember in Teheran festgenommen worden, obwohl sie mit einem gültigen Journalistenvisum arbeitete. Das Ministerium äußerte „ernsthafte Besorgnis“ über die Inhaftierung der Reporterin und pochte auf eine menschenwürdige Behandlung sowie die Achtung ihrer Grundrechte. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte an, den Fall Sala gemeinsam mit ihrem Außen- und Justizminister zu erörtern.Nach Berichten italienischer Medien wird die Journalistin in einer eiskalten Zelle in Einzelhaft gehalten, in der dauerhaft Neonlicht brennt. Zudem sei ihr die Brille abgenommen worden und sie habe kaum Kontakt zur Außenwelt. Riccardo Guariglia, Generalsekretär des italienischen Außenministeriums, forderte den Zugang von Botschaftsmitarbeitern zu Sala. Diese sollen dafür sorgen, dass ihr Annehmlichkeiten, die ihr bislang verweigert wurden, bereitgestellt werden. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete, Sala sei wegen „Verstoßes gegen die Gesetze der Islamischen Republik“ inhaftiert worden, ohne jedoch weitere Details zu nennen.