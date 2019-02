7. Februar 2019, 07:25 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Staat prüft strengere Kontrollen für Vergleichsportale Verivox und Check24. Verbraucherschützer bringen die Vergleichsportale schon länger mit Insolvenzen von denen in Verbindung, die auf die Portale angewiesen sind. Tatsächlich wimmelt es von Halbwahrheiten und Fallstricken. Von Hendrik Munsberg

Frankreich ist plötzlich gegen geplante Pipeline Nord Stream 2. Paris stellt sich überraschend gegen das von Deutschland forcierte Projekt. Und begründet seine Entscheidung mit dem Verhältnis zwischen Europa und Russland. Die Einzelheiten

Maduro lässt Brücke zu Kolumbien blockieren. So will der angeschlagene Präsident Venezuelas humanitäre Hilfe für sein Land unterbinden - diese hatte sein Widersacher Guaidó angefordert. Maduro spricht von einer ausländischen Intervention. Zur Meldung

Rudi Assauer ist tot. Der an Alzheimer erkrankte ehemalige Schalke-Manager stirbt mit 74 Jahren. Der Verein verabschiedet sich emotional und liefert einen Pokal-Auftritt ganz nach Assauers Geschmack, berichtet Philipp Selldorf. Schon zu Lebzeiten war Assauer eine Legende auf Schalke. Bilder einer Karriere "mit Pott und Zigarre".

Was wichtig wird

Britische Premierministerin May trifft EU-Kommissionschef Juncker. Hintergrund ist der Streit über eine mögliche Änderung des Brexit-Abkommens. In London wird vor allem der sogenannte Backstop kritisiert, die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. May will bei der EU Änderungen erwirken. Brüssel lehnt dies ab. Alle Informationen zum Brexit lesen Sie hier.

Merkel bei Visegrad-Gruppe in Bratislava. Die Bundeskanzlerin nimmt an einem Treffen der Visegrad-Gruppe (V4) in Bratislava teil. Die Slowakei hat seit Jahresbeginn den Vorsitz der OSZE und seit Juli 2018 den Vorsitz der V4. Die Visegrad-Länder gehören zu den schärfsten Kritikern Merkels in der Flüchtlingspolitik und lehnen das deutsch-russische Pipelineprojekt Nordstream 2 ab.

69. Internationale Filmfestspiele starten in Berlin. Die Berlinale gehört mit den älteren Festivals in Cannes und Venedig zu den bedeutendsten Filmfestspielen der Welt. Zur Eröffnung wird "The Kindness of Strangers" von Lone Scherfig gezeigt. Schon Tage vor dem Beginn des Events standen die Menschen für Tickets Schlange. Zum Video

Frühstücksflocke

Häuser wie riesige Zahnstocher. Size Zero: In New York werden die Hochhäuser immer schmaler. Beinahe monatlich werden neue Pläne für geradezu aberwitzige Konstruktionen bekannt. Die Gründe für die schlank anmutenden Wolkenkratzer sagen viel über das Bauen unserer Zeit aus. Von Gerhard Matzig