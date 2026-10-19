Zum Hauptinhalt springen

VergesellschaftungNeue Berliner Wohnungspläne – entschärft, aber rechtssicherer

Lesezeit: 3 Min.

Wie in vielen deutschen Ballungsgebieten sind auch in Berlin die Mieten stark gestiegen.
Wie in vielen deutschen Ballungsgebieten sind auch in Berlin die Mieten stark gestiegen.
Sean Gallup/Getty Images

Die mögliche Dreierkoalition aus Linken, Grünen und SPD hat das Vorhaben, große Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften, deutlich abgespeckt. Die Umsetzung erscheint damit realistischer, doch es bleiben Hürden.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

SZ bei Google bevorzugen

Das Berliner Bündnis aus Linken, Grünen und SPD nimmt allmählich Gestalt an – und damit auch ihr Reizthema Nummer eins, die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. In seinem Sondierungspapier hat das Trio, das zur Koalition werden möchte, nun ein paar Eckdaten genannt, die das Projekt gar nicht mehr so sehr als große sozialistische Illusion erscheinen lassen, als die es von Kritikern gegeißelt worden ist. In dieser abgespeckten Version dürften sich jedenfalls die rechtlichen Risiken einer Berliner Vergesellschaftung deutlich verringert haben.

Zur SZ-Startseite

Berlin
:Linke, Grüne und SPD wollen vergesellschaften – aber anders als gedacht

In Berlin haben sich die drei Parteien bei den Sondierungen geeinigt. Mit einem ambitionierten wohnungspolitischen Programm wollen sie „die zentrale soziale Frage“ in der Hauptstadt lösen.

SZ PlusVon Meredith Haaf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite