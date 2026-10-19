Das Berliner Bündnis aus Linken, Grünen und SPD nimmt allmählich Gestalt an – und damit auch ihr Reizthema Nummer eins, die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. In seinem Sondierungspapier hat das Trio, das zur Koalition werden möchte, nun ein paar Eckdaten genannt, die das Projekt gar nicht mehr so sehr als große sozialistische Illusion erscheinen lassen, als die es von Kritikern gegeißelt worden ist. In dieser abgespeckten Version dürften sich jedenfalls die rechtlichen Risiken einer Berliner Vergesellschaftung deutlich verringert haben.