Der Bundeskanzler berichtet gerade gern von seiner jüngsten Asienreise, dem dortigen Blick auf Deutschland . Dort wurde Friedrich Merz wegen der Berliner Pläne zur Vergesellschaftung zehntausender Wohnungen gefragt, ob Unternehmen in Deutschland nun verstärkt damit rechnen müssen, enteignet und verstaatlicht zu werden. „Das ist Berliner Unsinn“, habe seine Antwort gelautet, sagte er bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt.

Im Übrigen sei das geplante Bundesgesetz dagegen so gut wie fertig. Allerdings räumte der Kanzler ein, dass es noch an einem ganz entscheidenden Detail hakt. Es gebe da, so Merz, eine Debatte zwischen den beteiligten Ministerien, ob für Entschädigungen ein Verkehrswert der Wohnungen von 100 oder 80 Prozent anzusetzen sei. Damit aber ist auch offen, ob das eigentliche Ziel aufgeht: Denn der Kanzler wollte mit dem Gesetz die Berliner Pläne torpedieren, deutlich unter dem eigentlichen Wert zu enteignen.

Innen- und Justizministerium arbeiten bisher geräuschlos zusammen

Zuständig für diese „Lex Berlin“ sind vor allem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). In der Koalition wird gerade gelobt, wie sehr es die beiden schafften, geräuschlos wichtige Vorhaben anzuschieben und umzusetzen. So hat der Bundestag am Freitag härtere Strafen gegen den Einsatz von K.-o.-Tropfen beschlossen. Ein Gesetzentwurf zur Stärkung des Schutzes „vor sexuellen Übergriffen, sexuellen Nötigungen und Vergewaltigungen sowie vor verbalen und nonverbalen sexuellen Belästigungen“ liegt vor. Und kommende Woche soll der Bundestag die lange umstrittene Geheimdienstreform beschließen. Nun aber, so verlautet aus der Regierung, gebe es zwischen den Ministerien Dissens.

Der offene Punkt gilt als Grundsatzfrage. Untersagen kann der Bund die auch schon per Volksentscheid geforderten Vergesellschaftungspläne in Berlin nicht. Artikel 15 des Grundgesetzes besagt: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Zugleich wird in Artikel 14, Absatz 3 betont, eine Entschädigung sei „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen“. Und Absatz 4 weist darauf hin, dass zur Höhe der Entschädigung im Streitfalle der Rechtsweg offen stehe. Klar ist: Setzt die Bundesregierung in ihrem Gesetz 100 Prozent des Verkehrswerts an, würden wegen der hohen Entschädigungen Enteignungen von Wohneigentum in Berlin fast unmöglich. Das aber könnte verfassungswidrig sein, da Artikel 15 ausgehebelt würde. So kamen die 80 Prozent ins Spiel.

Zuständig für die „Lex Berlin“ zu den Enteigungsplänen dort: Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Foto: Carsten Koall/dpa

Die Berliner Pläne von Linkspartei, Grünen und SPD sehen bisher vor, 16 Milliarden Euro einzusetzen, um bis zu 160 000 Wohnungen von fünf Immobilienkonzernen zu vergesellschaften. Das entspräche im Schnitt einem sehr niedrigen Verkehrswert von 100 000 Euro je Wohnung. Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverbands Deutschland, fordert eine Entschädigung in voller Höhe des Verkehrswerts, sofort und in Geld. „Wer über 80 oder 100 Prozent streitet, obwohl es eigentlich um 100 Prozent Vertrauen geht, hat den Kern des Problems nicht verstanden“, so Wohltorf. Der Schutz des Eigentums sei keine Verhandlungsmasse, über die man wie auf einem Basar feilschen darf. „Es geht um die Glaubwürdigkeit staatlicher Zusagen, um Rechtssicherheit und vor allem um das Vertrauen von Investoren in den Standort Deutschland.“

Auch in der Grünen-Bundesspitze sieht man die Pläne kritisch. „Ich halte Vergesellschaftungen nicht für den richtigen Weg, um schnell mehr bezahlbaren Wohnraum zu erreichen“, sagt Grünen-Chefin Franziska Brantner der Süddeutschen Zeitung. „Sie schaffen Unsicherheit, keinen zusätzlichen Wohnraum und binden Milliarden, die wir dringend für den Neubau brauchen.“ Die Dobrindt-Pläne halten die Grünen jedoch für keine gute Antwort. „Fragwürdig“ nennt Brantner den Plan. Es sei „nicht Aufgabe der Bundesregierung, politische Vorhaben der Länder durch die Hintertür und per Bundesgesetz unmöglich zu machen“.

Unabhängig von dieser Frage wächst gerade in der SPD der Druck auf den Landesverband, nicht in die geplante Koalition einzutreten. In Deutschland dürften weder Rechtsextreme noch Antisemiten oder Menschen mit Kontakten in Clan-Milieus Verantwortung tragen, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil diese Woche. „Wir können nicht Sachsen-Anhalt kritisieren, wenn wir dann in Berlin Sachen durchgehen lassen.“ Für die Berliner Linke bedeute das, „dass dort die antisemitischen Kräfte und die, die mit den Clans zu tun haben, rausgeschmissen werden aus den Strukturen“. Besonders kritisch werden in der SPD die Neuköllner Abgeordnete Vanessa Emde und der Bundestagsabgeordnete Ferat Kocak gesehen.