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VergesellschaftungSo will Dobrindt die Wohnungspläne in Berlin stoppen

Lesezeit: 3 Min.

In Berlin-Kreuzberg wie auch in anderen Vierteln der deutschen Haupstadt klagen Bewohnerinnen und Bewohner über stark steigende Mieten.
In Berlin-Kreuzberg wie auch in anderen Vierteln der deutschen Haupstadt klagen Bewohnerinnen und Bewohner über stark steigende Mieten.
Foto: Henning Angerer /Imago

Die Bundesregierung erarbeitet ein Gesetz, das die Vergesellschaftung von Wohnungen deutlich erschweren soll. Ist der Linken-Plan in Berlin damit am Ende, bevor er beschlossen wird?

Von Markus Balser und Georg Ismar, Berlin

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Es ist ein bislang einmaliges Vorhaben. Sollten sich Linke, Grüne und SPD in Berlin auf eine Koalition einigen, könnte erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Artikel 15 im Grundgesetz angewendet werden, was bedeutet: Im Kampf gegen hohe Mieten werden Wohnungen verstaatlicht. Rot-Grün-Rot plant, etwa 160 000 Berliner Wohnungen von Großunternehmen wie Vonovia zu übernehmen. Die Bundesregierung unter Federführung von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will das verhindern. Es bahnt sich ein Wettlauf an – bei dem die SPD in einer verzwickten Rolle ist.

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