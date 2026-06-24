In Berlin ist ein Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas der Öffentlichkeit übergeben worden. An dem Festakt im Berliner Tiergarten nahmen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer teil. Der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Uwe Neumärker, sagte, die Bundesregierung würdige „mit diesem Mahnmal den unglaublichen Mut, den Widerstand, der auch den Tod in Kauf nahm, und die große Mitmenschlichkeit der Zeugen Jehovas zwischen 1933 und 1945“. Der Beschluss für das Mahnmal wurde 2023 einstimmig vom Bundestag getroffen. Die Zeugen Jehovas verweigerten den Hitlergruß, den Kriegsdienst und die Parteimitgliedschaft. Insgesamt waren mehr als 15 000 Frauen und Männer der Glaubensgemeinschaft in der NS-Zeit inhaftiert. 4500 kamen in Konzentrationslager und wurden dort mit einem „lila Winkel“ stigmatisiert, mehr als 1800 von ihnen wurden ermordet.