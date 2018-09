12. September 2018, 19:21 Uhr Verfassungsschutzpräsident Union und FDP stellen sich hinter Maaßen

Nach der Anhörung von Hans-Georg Maaßen im Parlamentarischen Kontrollgremium stellen sich Union und FDP hinter des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

SPD, Grüne und Linke verlangen weitere Informationen. Sie sprechen von beschädigtem Vertrauen.

Grünen-Politiker von Notz rechnet nicht mit einer Entlassung Maaßens am Mittwoch.

Im Innenausschuss des Bundestages sagte Maaßen, er würde das Interview mit der Bild-Zeitung nochmal so geben.

Im Streit um die Äußerungen von Hans-Georg Maaßen zu den Vorgängen in Chemnitz stellen sich CDU, CSU und FDP hinter den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Eine Entlassung Maaßens dürfte damit vorerst abgewendet sein. Entscheidend ist aber die Einschätzung von Innenminister Horst Seehofer (CSU). Er nimmt am Abend an einer Sondersitzung des Innenausschuss teil, in der Maaßen befragt wird. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich Seehofer gegen die Auffassung der Unionsvertreter in den Ausschüssen stellt.

CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte nach der Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, aus seiner Sicht sei deutlich geworden, dass Maaßens Motivation gewesen sei, zu einer "Lageberuhigung" beizutragen. Die Forderungen nach Entlassung oder Rücktritt seien auch angesichts der guten Leistungen Maaßens in den vergangenen Jahren "nicht verhältnismäßig". Das gelte auch vor dem Hintergrund der aus Schusters Sicht sehr guten Leistungen von Maaßen und seiner Behörde in den sechs Jahren seit Maaßens Amtsantritt. Schuster gehe davon aus, dass der 55-Jährige weiterhin an der Spitze des Verfassungsschutzes stehen werde.

Maaßen habe überzeugend dargelegt, dass er sich von der Motivation habe leiten lassen, für eine Beruhigung der Lage zu sorgen und Dramatisierungen etwa im Sinne von Pogromen oder Hetzjagden gegen Ausländer entgegenzutreten, sagte Schuster. "Diese Absicht kritisiere ich nicht." Die Umsetzung dieses Anliegens mit dem "Bild"-Interview, die auch Maaßen "in Teilen" bedauere, kritisiere er aber nach wie vor. Ein Behördenleiter müsse wissen, dass er politische Verwicklungen auslösen könne.

Maaßen hatte der Bild-Zeitung am vergangenen Freitag gesagt, er teile die Skepsis bei Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz. "Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken", sagte der Verfassungsschutzchef. Belege für den Vorwurf einer "gezielten Falschinformation" legte er bislang nicht vor. Kritiker merkten außerdem an, dass von Mord erst gesprochen werden könne, wenn ein Gericht das festgestellt habe oder zumindest Ermittlungsbehörden Indizien für diesen tatvorwurf vorgelegt hätten. Maaßen relativierte inzwischen seine Aussagen. Er sei "missverstanden" worden.

Die CSU-Politikern und Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz, sagte, Maaßen genieße weiter ihr volles Vertrauen. Die FDP zeigte sich zwar bei der Bewertung der Vorfälle mit dem Verfassungsschützer nicht einer Meinung, fordere aber keine Konsequenzen für Maaßen als Person, sagte der Abgeordnete Stephan Thomae.

SPD, Linke und Grüne sprachen dagegen von einem beschädigten Vertrauen, was auch mit Maaßens Ausführungen nicht wettgemacht worden sei. "Was wir bisher gehört haben, überzeugt uns nicht", sagte der SPD-Politiker Uli Grötsch. Maaßen müsse in der anschließenden Sitzung des Innenausschusses noch nachlegen. Der Linken-Politiker André Hahn monierte, es bleibe der Eindruck, dass Maaßen die Chemnitzer Vorfälle bagatellisieren wollte, was nicht hinnehmbar sei. Maaßen könne mit seiner Erklärung noch nicht "aus dem Schneider sein".

Auch der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sagte, das öffentliche Ansehen sei massiv beschädigt. Der Süddeutschen Zeitung sagte Notz vor Beginn der Sitzung des Innenausschuss, er rechne aber nicht damit, dass Maaßen noch am Mittwoch entlassen werde. Für Maaßens Verhalten in den vergangenen Tagen und für auch seine Kontakte zu AfD-Politikern, hat Notz eine eigene Erklärung. "Ich habe schon seit Jahren den Eindruck, dass er eine eigene politische Agenda hat", sagte der Grünen-Innenpolitiker.

Nach dem Auftritt im Parlamentarischen Kontrollgremium übte Maaßen im Innenausschuss des Bundestages heftige Kritik an den Medien. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen sagte er, man solle "Hetzjagden nicht herbeischreiben". Zu seinem Interview in der Bild-Zeitung erklärte er: "Ich würde das Interview wieder so geben."