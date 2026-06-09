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Spionage und SabotageDrohnen werden für deutsche Unternehmen immer gefährlicher

Lesezeit: 3 Min.

Insbesondere die Drohnensichtungen in der Nähe von Militäranlagen oder kritischer Infrastruktur sehen die Fachleute mit großer Sorge.
Insbesondere die Drohnensichtungen in der Nähe von Militäranlagen oder kritischer Infrastruktur sehen die Fachleute mit großer Sorge. Jens Büttner/picture alliance/dpa; Bearbeitung: SZ

Drohnenüberflüge und Spionageversuche nehmen drastisch zu, warnt der Verfassungsschutz – und gibt Mitarbeitern gefährdeter Firmen Tipps, wie sie bei Flugobjekten vor dem Fenster reagieren sollen.

Von Markus Balser und Roman Lehberger, Berlin

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Die neueste Warnung an die deutsche Wirtschaft soll schon optisch klarmachen, für wie gefährlich das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bedrohung hält: Drohnensymbole in leuchtendem Rot überfliegen eine Deutschlandkarte. „Die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten von Drohnen nehmen rasant zu“, heißt es im Text der Behörde dann eindringlich. „Es wächst die Gefahr, dass Drohnen auch für gezielte Spionage- und Sabotageversuche eingesetzt werden.“

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Von Drohnen bis Datenklau: Deutschlands Infrastruktur ist verwundbarer denn je. Christian Briss vom Sicherheitsdienstleister Dussmann warnt vor neuen Angriffsmustern und erklärt, wieso der Mensch ein unkalkulierbares Risiko bleibt.

SZ PlusInterview von Kerstin Bund

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