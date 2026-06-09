Drohnenüberflüge und Spionageversuche nehmen drastisch zu, warnt der Verfassungsschutz – und gibt Mitarbeitern gefährdeter Firmen Tipps, wie sie bei Flugobjekten vor dem Fenster reagieren sollen.

Die neueste Warnung an die deutsche Wirtschaft soll schon optisch klarmachen, für wie gefährlich das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bedrohung hält: Drohnensymbole in leuchtendem Rot überfliegen eine Deutschlandkarte. „Die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten von Drohnen nehmen rasant zu“, heißt es im Text der Behörde dann eindringlich. „Es wächst die Gefahr, dass Drohnen auch für gezielte Spionage- und Sabotageversuche eingesetzt werden.“