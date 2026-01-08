Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, für wie wichtig der deutsche Inlandsnachrichtendienst seine jüngste Warnung hält: „Zum Schutz von Forschung und Entwicklung, zur Sicherheit Deutschlands!“, heißt es gleich zu Beginn des 46-Seiten-Papiers. So deutlich wie nie schlägt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) darin Alarm wegen verdeckter russischer Versuche, in Deutschland mittels Tarnfirmen und mit Hilfe seiner Geheimdienste an modernste Technik für seine Waffenprogramme zu kommen.
Geschäfte über TarnfirmenVerfassungsschutz warnt vor Russlands Waffenkäufern
Lesezeit: 3 Min.
Der Nachrichtendienst beobachtet intensive Versuche des Kreml, auch in Deutschland an Technik für sein Militär zu kommen. Unternehmen und Forscher sollten auf der Hut sein.
Von Markus Balser, Berlin
Deutschland:Weniger Rüstungsexporte genehmigt
Nach zwei Rekordjahren liegt der Wert der vom Bund erlaubten Ausfuhren 2025 noch bei 8,4 Milliarden Euro. Auch der Anteil für die Ukraine ist gesunken.
Lesen Sie mehr zum Thema