Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, für wie wichtig der deutsche Inlandsnachrichtendienst seine jüngste Warnung hält: „Zum Schutz von Forschung und Entwicklung, zur Sicherheit Deutschlands!“, heißt es gleich zu Beginn des 46-Seiten-Papiers. So deutlich wie nie schlägt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) darin Alarm wegen verdeckter russischer Versuche, in Deutschland mittels Tarnfirmen und mit Hilfe seiner Geheimdienste an modernste Technik für seine Waffenprogramme zu kommen.