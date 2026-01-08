Zum Hauptinhalt springen

Geschäfte über TarnfirmenVerfassungsschutz warnt vor Russlands Waffenkäufern

Lesezeit: 3 Min.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt mit ungewohnt deutlichen Worten vor Russlands Versuchen, in Deutschland an modernste Technik für seine Waffenprogramme zu kommen.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt mit ungewohnt deutlichen Worten vor Russlands Versuchen, in Deutschland an modernste Technik für seine Waffenprogramme zu kommen. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Der Nachrichtendienst beobachtet intensive Versuche des Kreml, auch in Deutschland an Technik für sein Militär zu kommen. Unternehmen und Forscher sollten auf der Hut sein.

Von Markus Balser, Berlin

Schon das Vorwort lässt keinen Zweifel daran, für wie wichtig der deutsche Inlandsnachrichtendienst seine jüngste Warnung hält: „Zum Schutz von Forschung und Entwicklung, zur Sicherheit Deutschlands!“, heißt es gleich zu Beginn des 46-Seiten-Papiers. So deutlich wie nie schlägt das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) darin Alarm wegen verdeckter russischer Versuche, in Deutschland mittels Tarnfirmen und mit Hilfe seiner Geheimdienste an modernste Technik für seine Waffenprogramme zu kommen.

Zur SZ-Startseite

Deutschland
:Weniger Rüstungsexporte genehmigt

Nach zwei Rekordjahren liegt der Wert der vom Bund erlaubten Ausfuhren 2025 noch bei 8,4 Milliarden Euro. Auch der Anteil für die Ukraine ist gesunken.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite