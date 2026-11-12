Das Verwaltungsgericht Köln will ab 10. März darüber verhandeln, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die AfD als gesichert rechtsextremistisch einstufen darf. Den Verfahrensbeteiligten sei diese Planung mitgeteilt worden, sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Anfang dieses Jahres hatte das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilverfahren entschieden, dass der Verfassungsschutz die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen und entsprechend beobachten darf. Der Inlandsnachrichtendienst bearbeitet die Partei damit weiterhin als Verdachtsfall im rechtsextremistischen Spektrum. Diese erste Gerichtsentscheidung war aber nur vorläufig – jetzt soll der Fall im Hauptsacheverfahren ausführlich behandelt werden.

Das Gericht hatte in seiner Eilentscheidung im Februar die Auffassung vertreten, dass zwar eine hinreichende Gewissheit dafür vorliege, dass innerhalb der AfD gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebungen entfaltet würden. Jedoch werde sie dadurch „nicht in einer Weise geprägt, die dazu führt, dass ihrem Gesamtbild nach eine verfassungsfeindliche Grundtendenz festgestellt werden kann“, so das Gericht.