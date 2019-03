21. März 2019, 07:40 Uhr Bericht Innenministerium will Verfassungsschutz die Überwachung erleichtern

Die Zentrale des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll in Zukunft auch bei Messengerdiensten wie WhatsApp oder Telegram leichter überwachen können.

Das Innenministerium will einem ARD-Bericht zufolge die Befugnisse dazu erweitern, unter anderem soll die bisherige Altersgrenze von bisher 14 Jahren ersatzlos gestrichen werden.

Vor allem in diesem Punkt trifft der Entwurf bei der SPD auf Ablehnung.

Der Verfassungsschutz soll in Zukunft leichter bei Chats auf Messengerdiensten wie WhatsApp und Telegram mitlesen können. Einem Bericht der Tagesschau zufolge plant das Innenministerium, die Überwachung per Gesetz zu erleichtern. In dem Entwurf ist von einer Änderung des Verfassungsschutzgesetzes die Rede, die dem Geheimdienst erweiterte Eingrifsmöglichkeiten gestatten.

Auch der Bundesnachrichtendienst (BND) soll bei der Auslandsüberwachung mit neuen Befugnissen ausgestattet werden. Beide Geheimdienste sollen sich die Erlaubnis für Überwachungen bei der G10-Kommission des Bundestages holen müssen.

Neben diesen technischen und organisatorischen Änderungen ist ein zentraler Punkt des Gesetzentwurfs, dass bei der Überwachung des Verfassungsschutzes die bisherige Altersgrenze von 14 Jahren gestrichen werden soll. Als Begründung wird der Fall eines Zwölfjährigen angegeben, der 2016 auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt einen Selbstmordanschlag verüben wollte. Auch weist das Innenministerium auf Kinder deutscher Dschihadisten hin, die möglicherweise indoktriniert nach Deutschland zurückkehren oder schon wieder hier sind.

Um dies möglich zu machen, sollen Verfassungsschutz- und BND-Gesetz in weiten Teilen neu gefasst und präzisiert werden. Dem Tagesschau-Bericht zufolge sollen dadurch beide Gesetze entkoppelt werden. So sollen bei der Quellenanwerbung für den BND in Krisenregionen andere Voraussetzungen herrschen als für den Verfassungsschutz. Beispielsweise wird das Mindestalter für BND-Quellen auf 16 Jahre angesetzt und nicht auf 18.

Derzeit befindet sich der Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung der Bundesregierung. Dass die SPD dem Streichen der Altersgrenze zustimmt, ist der ARD zufolge unwahrscheinlich. Da die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes auch nicht im Koalitionsvertrag vereinbart ist, sei es auch möglich, dass der Entwurf komplett gestrichen werde. Dass das Innenministerium die Befugnisse des Verfassungsschutzes ausweiten will, war schon länger bekannt.