Von Markus Balser, Christoph Koopmann, Berlin

Diese eine Seite ließ die Analysten in den Abteilungen für islamistischen Terrorismus bei den deutschen Sicherheitsbehörden wieder aufhorchen. Denn sie hatte es in sich: die Fotomontage von einem Kämpfer in Tarnfleck mit Sturmgewehr, der in einem Fußballstadion steht, dazu die Städtenamen Berlin, München, Dortmund und ein Satz, der als Aufforderung zu verstehen ist: „Then score the last goal!“, dann schieße das letzte Tor.