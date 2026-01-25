Nach dem Farbanschlag auf das Wohnhaus des Leiters des Bremer Verfassungsschutzes ist ein Bekennerschreiben auf einer linksextremistischen Internetplattform veröffentlicht worden. Der Text beschreibe den nächtlichen Angriff und erläutere die Motivation zur Tat, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Staatsschutz prüfe derzeit die Echtheit des Schreibens und ermittle weiter. Unbekannte hatten in der Nacht auf Samstag mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln gegen die Hauswand des Behördenchefs geworfen. Die Verfasser des Schreibens lehnen nach Polizeiangaben den Verfassungsschutz grundsätzlich ab und fordern seine Abschaffung. Innensenatorin Eva Högl (SPD) verurteilte die Tat scharf als „absolute Grenzüberschreitung“. Die Attacke steht ihr zufolge wahrscheinlich mit der vermeintlichen Enttarnung einer V-Person in der linksextremistischen Szene in Zusammenhang. „Der Angriff zeigt überdeutlich, dass gewalttätige Extremisten völlig zu Recht in Bremen intensiv beobachtet werden und im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen“, sagte die Senatorin.