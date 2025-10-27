Was Sinan Selen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, am Montag vorträgt, klingt nicht nach einem Anlass zum Feiern: Die freiheitliche Demokratie werde durch autokratische Systeme infrage gestellt, als Gegner definiert und mit virtuellen und analogen Angriffen überzogen. Das reiche von Spionage mittels Drohnen über Einflussoperationen auf Politik und Wirtschaft bis hin zur Sabotage im Cyberraum oder Tötungsoperationen gegen erklärte Gegner. Man könnte auch sagen: Es gibt viel zu tun.
Innere Sicherheit„Wachsende Bedrohung erfordert steigende Abwehrfähigkeiten“
Lesezeit: 3 Min.
Der Verfassungsschutz wird 75 Jahre alt. Zu feiern gibt es angesichts der Bedrohungslage wenig. Der neue Chef der Behörde, Sinan Selen, bekommt vom Bundesinnenminister gleich einen Arbeitsauftrag.
Von Tim Frehler
Verfassungsschutz warnt vor Russland und China:„Wir müssen uns klarmachen: Wir werden angegriffen“
Deutsche Unternehmen verzeichnen Rekordschäden von 289 Milliarden Euro durch Sabotage, Spionage und Datenklau. Immer häufiger vermutet der Inlandsgeheimdienst ausländische Agenten hinter den Attacken.
Lesen Sie mehr zum Thema