12. November 2018, 18:47 Uhr Verfassungsschutz Der Nachrücker darf bleiben

Thomas Haldenwang soll auf Dauer den Inlandsgeheimdienst führen. Er gilt als deutlich konsensorientierter als Vorgänger Hans-Georg Maaßen.

Von Ronen Steinke , Berlin

Der bisherige Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, soll nicht nur kommissarisch, sondern auch dauerhaft die Leitung des Inlandsnachrichtendienstes übernehmen. Dies kündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Montag an. Zuvor hatte er den 58-jährigen Karrierebeamten mit CDU-Parteibuch in der vergangenen Woche bereits als Interimsnachfolger des geschassten Hans-Georg Maaßen präsentiert. Seehofer erklärte, ihm sei wichtig gewesen, "diese Entscheidung mit allen Partnern in der Koalition einvernehmlich zu treffen". Er werde Haldenwang dem Bundeskabinett vorschlagen. Nur mit der gemeinsamen Personalentscheidung der Koalition "kann es uns gelingen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren und seine wichtige Rolle umfassend wahrnehmen kann".

Haldenwang war in den vergangenen fünf Jahren ein loyaler Stellvertreter Maaßens, hatte sich zuletzt aber in Stilfragen von diesem abgesetzt. Nach einigen Jahren im Bundesinnenministerium war der in Wuppertal geborene Jurist 2009 zum Verfassungsschutz gekommen. Von Maaßen war er dort 2013 zum Vizepräsidenten befördert worden. Haldenwang betrieb gemeinsam mit Maaßen den Ausbau der Behörde, die ihren Etat in dieser Zeit fast verdoppeln konnte und sich immer stärker auf die Aufgabe der Terrorismusabwehr konzentrierte. Parlamentarier sowie Vertreter anderer Behörden erlebten Haldenwang dabei als deutlich konsensorientierter als den teils schroffen Maaßen. Als Maaßen im September mit provokanten Äußerungen in der Bild-Zeitung Empörung hervorrief, soll Haldenwang intern Kritik geübt haben. Die Reaktionen aus den anderen Parteien auf die Personalie fielen freundlich aus. Der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser sagte, die Ernennung Haldenwangs biete dem Verfassungsschutz eine "Chance für einen Neustart".