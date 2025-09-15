Innere Sicherheit Welche Gefahren der neue Verfassungsschutz-Chef bekämpfen muss 15. September 2025, 17:26 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Sinan Selen (li.), damals noch Vizechef der Behörde, im Juni bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2024 mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Extremismus von allen Seiten, Abwehr von Putins Saboteuren: Sinan Selen übernimmt das Amt in einer heiklen Zeit. Die größte Herausforderung wird wohl der Streit mit der AfD.

Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback