Innere SicherheitWelche Gefahren der neue Verfassungsschutz-Chef bekämpfen muss

Sinan Selen (li.), damals noch Vizechef der Behörde, im Juni bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2024 mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Sinan Selen (li.), damals noch Vizechef der Behörde, im Juni bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2024 mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Extremismus von allen Seiten, Abwehr von Putins Saboteuren: Sinan Selen übernimmt das Amt in einer heiklen Zeit. Die größte Herausforderung wird wohl der Streit mit der AfD.

Von Markus Balser und Roland Preuß, Berlin

Was braucht sich da gerade für das Land zusammen? Verfassungsschutz-Vizechef Sinan Selen saß Mitte Juni auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin und erklärte seelenruhig, dass es brenne: „Die Lagefelder sind umfassend“, leitete Selen seine Präsentation des Verfassungsschutzberichts im Frühsommer ein, um dann deutlich zum Punkt zu kommen. Es gebe so viele Rechts- und Linksextremisten, Islamisten und Spione wie selten zuvor. Der islamistische Terror werde aktiver. Vor allem aber gingen Putins Spione und Saboteure immer robuster vor.

