Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werde. Am Donnerstag hatte das Amt diese Einstufung vorläufig ausgesetzt, weil die AfD dagegen geklagt hatte. Diese Aussetzung gilt bis zur Entscheidung des Gerichts. Der Thüringer Verfassungsschutz hatte die dortige Landes-AfD bereits 2021 als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft, gegen diese Entscheidung wurde nicht geklagt. Kramer steht seit 2015 an der Spitze des Thüringer Amtes für Verfassungsschutz. Die wehrhafte Demokratie müsse jetzt „ein klares Stoppschild setzen“, sagte Kramer.

Die etablierten Parteien sollten ihre Politik besser erklären

Mit Blick auf die Thüringer AfD betonte er, der Verfassungsschutz sehe die Gefahr, dass die Partei durch ihre Agitation zentrale Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung angreife und beseitigen wolle. Dazu gehörten die Prinzipien der Menschenwürde, des Rechtsstaats und der Demokratie. Es sei die gesetzliche Aufgabe des Verfassungsschutzes, Entwicklungen zu beobachten und zu bewerten, wenn der innerste Wesenskern der Verfassung bedroht werde. Dies hätten die Väter und Mütter des Grundgesetzes so vorgesehen, „das ist nicht undemokratisch“.

Es gehe nicht darum, lästige Konkurrenz für die Regierung auszuschalten. „Wir sind keine Meinungspolizei oder etwa ein Regierungsschutz“, unterstrich der Amtspräsident. Ein Parteiverbot kann vom Bundestag, Bundesrat oder von der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht beantragt werden.

„Wir sind keine Meinungspolizei oder ein Regierungsschutz“: Stephan Kramer, Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, befürwortet ein AfD-Verbotsverfahren. (Foto: Markus Schreiber/AP)

Kramer rief die etablierten Parteien dazu auf, für ihre Politik zu werben und sie besser zu erklären, um die Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen. Dabei müssten auch die sozialen Netzwerke eingesetzt werden, die bisher von ihnen vernachlässigt und den Rechtspopulisten überlassen würden. „Wenn die Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren, werden sie dorthin gehen, wo sie Anerkennung, Wertschätzung und ein Gemeinschaftsgefühl erfahren“, sagte Kramer. Das könnten dann im Zweifelsfall auch solche Gruppen sein, die falsche Versprechungen machten, aber die Menschen emotional abholten.

Für ein Verbotsverfahren gegen die AfD gingen am Sonntag in zahlreichen deutschen Städten mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Zu den Protesten hatte ein zivilgesellschaftliches Bündnis aufgerufen. Unter dem Slogan „Keine Ausreden mehr!“ wurden dabei Bundestag, Bundesrat und die neue Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich ein Verbotsverfahren gegen die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht einzuleiten.

In Berlin beteiligten sich an einer Kundgebung am Brandenburger Tor nach Polizeiangaben vom späten Nachmittag rund 4000 Menschen, in Dresden Beobachtern zufolge zwischen 350 und 550 Personen. In Hannover gingen der Polizei zufolge rund 600, in Bremen rund 200 und in Mainz rund 350 Menschen auf die Straße. In München kamen nach Veranstalterangaben rund 3200 Demonstrierende zusammen, in Essen zogen nach Veranstalterangaben etwa 2500 Menschen mit Transparenten durch die Innenstadt.