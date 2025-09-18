Deutsche Unternehmen verzeichnen Rekordschäden von 289 Milliarden Euro durch Sabotage, Spionage und Datenklau. Immer häufiger vermutet der Inlandsgeheimdienst ausländische Agenten hinter den Attacken.

Von Markus Balser, Berlin

Manchmal hilft derzeit einfach nur noch Zufall dabei, Katastrophen zu verhindern. Als im Juli des vergangenen Jahres ein Transportcontainer auf dem Vorfeld des Leipziger Flughafens in Flammen aufging, war viel Glück im Spiel. Ein für London bestimmtes Paket, das mit einem Brandsatz und einem Zeitzünder bestückt war, ging noch beim Verladen im DHL-Logistikzentrum in Flammen auf. Dabei hätte die Maschine zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon in der Luft sein sollen. Nur eine Verspätung des Frachtfliegers verhinderte wohl einen Flugzeugabsturz.