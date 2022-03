Die Zeitung Junge Welt muss vorerst eine Nennung in Verfassungsschutzberichten hinnehmen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Damit blieb ein Eilantrag der Zeitung gegen das Bundesinnenministerium erfolglos. Die Junge Welt wehrt sich dagegen, dass sie für die Jahre 1998, 1999, 2002 und 2004 bis 2020 in Verfassungsschutzberichten als "kommunistisch ausgerichtete Tageszeitung" aufgeführt wird. Per Eilverfahren wollte sie jede weitere Verbreitung stoppen, bis die Frage der Zulässigkeit geklärt ist. Dafür sah das Verwaltungsgericht aber keinen ausreichenden Grund. Es sei der Zeitung zuzumuten, das Hauptsacheverfahren abzuwarten.