Verena Hubertz ist Bundesbauministerin, SPD-Politikerin und Rheinland-Pfälzerin. Keine einfache Kombination in diesen Tagen. Viele Menschen im Land suchen gerade ähnlich verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung wie die SPD nach einem Weg aus der Krise. Seit zwei Wochen ist die 38-Jährige zurück aus dem Mutterschutz. Gerade hat Vizekanzler und SPD-Parteichef Lars Klingbeil das Land in einer Grundsatzrede auf Reformen eingeschworen – und darin auch Hubertz einen Auftrag mitgegeben.
Bauministerin Verena Hubertz„Die SPD hat zu lange das Bild der Reformverhinderer abgegeben“
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Bauministerin Verena Hubertz ist zurück aus dem Mutterschutz und steht gleich vor einer großen Aufgabe: Der Bund soll jetzt „in großem Stil“ Wohnungen bauen. Hubertz muss liefern. Was ist ihr Plan?
Interview von Tim Frehler und Vivien Timmler, Berlin
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