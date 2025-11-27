Zwei kleine Schühchen, gerade einmal so groß wie ihre Hände, zeigt das Foto, das Verena Hubertz (SPD) in sozialen Medien gepostet hatte. Da konnte man schon eine leise Ahnung davon bekommen, worum es geht. Zur Sicherheit schrieb es die Bundesbauministerin aber noch einmal dazu: „Wir bekommen ein Baby!“