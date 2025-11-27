Zwei kleine Schühchen, gerade einmal so groß wie ihre Hände, zeigt das Foto, das Verena Hubertz (SPD) in sozialen Medien gepostet hatte. Da konnte man schon eine leise Ahnung davon bekommen, worum es geht. Zur Sicherheit schrieb es die Bundesbauministerin aber noch einmal dazu: „Wir bekommen ein Baby!“
Verena HubertzMinisterin im Mutterschutz
Lesezeit: 2 Min.
Verena Hubertz, die Bundesbauministerin, steht vor der Geburt ihres ersten Kindes. Wie ist die Babypause bei einem Job wie ihrem eigentlich geregelt?
Von Tim Frehler, Berlin
Bauministerin:„Wir brauchen mehr Frauen, die zeigen, dass das geht“
Ministerin und werdende Mutter: Verena Hubertz wird daran gemessen werden, ob Wohnen wieder günstiger wird. Seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft muss sie sich aber auch gegen üble Kommentare im Netz wehren.
Lesen Sie mehr zum Thema