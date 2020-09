Die Vereinten Nationen warnen vor einer massiven weltweiten Zunahme der Sklaverei durch die Coronakrise. Aktuell wachsende Arbeitslosigkeit sowie die Aushöhlung von Arbeits- und Sozialstandards in vielen Ländern drängten immer mehr arme Menschen in ausbeuterische Verhältnisse, erklärte der UN-Experte für moderne Sklaverei, Tomoya Obokata, bei der 45. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf. Manche Staaten sehen in der Aussetzung von Arbeitsrechten demnach einfache und kurzfristige Maßnahmen, um der Wirtschaft zu helfen. "Auf lange Sicht werden sie aber einen hohen Preis dafür zahlen, dass sie Schutz und Würde der Menschen bei der Arbeit beseitigt haben", so Obokata.