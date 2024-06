Etwa 120 Millionen Menschen sind nach einer Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks auf der Flucht vor Gewalt, Unterdrückung und Krieg. Damit habe die Zahl einen historischen Höchststand erreicht, erklärte das UNHCR am Donnerstag in Genf. Hilfswerke sprachen von einem alarmierenden Signal und kritisierten die geplanten Kürzungen der humanitären Hilfe durch die Bundesregierung. Laut dem UNHCR-Jahresbericht stieg die Zahl der Menschen auf der Flucht zum zwölften Mal in Folge.