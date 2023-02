"Wir haben diesen Krieg nicht gewählt": Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit António Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, in New York.

Warum nicht weniger als 141 Staaten in einer UN-Resolution den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilt haben - und was die deutsche Außenministerin damit zu tun hat.

Von Paul-Anton Krüger

Es hat Vorteile, als Außenministerin vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu sprechen. In der Reihenfolge der Redner in New York spielt nämlich auch der Rang eine Rolle. Außenminister sticht Botschafter. Und so sichert sich Annalena Baerbock Platz 76 auf der Liste in der Debatte über Resolutionsentwurf A/ES-11/L.7, in dem es um Prinzipien für einen "umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine" geht. Sie hat damit das letzte Wort an dem mit grünem Marmor verkleideten Pult im Saal des UN-Hauptquartiers am East River. Das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass sie ohnehin spät dran ist wegen eines notwendigen Tankstopps ihres Regierungsfliegers auf Island, sondern einer Bitte ihres ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Er wollte vermeiden, dass Dai Bing, der Vertreter Chinas bei den UN, die Debatte beschließt.

Kulebas Vorahnungen bestätigen sich. Dai Bing sagt, die Priorität bestehe darin, "einen Waffenstillstand und eine unverzügliche Einstellung der Feindseligkeiten zu ermöglichen", direkte Gespräche zwischen Moskau und Kiew, so schnell wie möglich. Kein Wort darüber, wer der Aggressor ist, wer das Völkerrecht verletzt. Den Friedensplan, den der oberste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Wang Yi, auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt hatte, stellt auch Dai Bing nicht vor.

Die zwölf Punkte mit dem Aufruf zum sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen werden erst wenige Stunden nach seiner Rede veröffentlicht. Und zwar in Peking. Und nicht vor dem Weltforum in New York präsentiert. Sie enthalten nichts wirklich Neues. Doch was den Chinesen wichtig ist, das hat zuvor schon Dai Bing in New York klar gemacht: Dass aus Pekings Sicht die Waffenlieferungen westlicher Staaten an die Ukraine Teil des Problems sind, sie würden keinen Frieden schaffen, sondern den Krieg nur anheizen.

Detailansicht öffnen Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba kurz nach seiner Rede bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. (Foto: John Angelillo/IMAGO/UPI Photo)

Baerbock und auch Kuleba haben das wohl kommen sehen. Wang Yi hatte diese Position schon in München vertreten. Und so haben sie eine Antwort vorbereitet. Die Ukraine übe ihr in der UN-Charta verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung aus, sagt Kiews Außenminister. Wer ihr dabei mit Waffen helfe, verteidige die UN-Charta. Wer dagegen Russland unterstütze, zerstöre sie. Das Gründungsdokument der Vereinten Nationen verbietet Gewaltanwendung, worüber sich Russland hinwegsetzt - aber garantiert auch das Recht auf Selbstverteidigung. "Wir haben diesen Krieg nicht gewählt", sagt Baerbock vor dem UN-Forum. "Wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann endet dieser Krieg", fügt sie hinzu. "Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist es das Ende der Ukraine."

Die Resolution zum Jahrestag der neuerlichen russischen Invasion ist auch ein Test. 141 Staaten hatten bereits kurz nach dem Überfall einen Rückzug der russischen Truppen gefordert und den Angriff auf die Ukraine verurteilt. 35 enthielten sich damals, fünf waren dagegen - neben Russland nur Belarus, Nordkorea, Syrien und Eritrea. Wie viele würden es diesmal sein, die sich gegen den "eindeutigen Bruch" der UN-Charta wenden, wie es UN-Generalsekretär António Guterres formulierte?

Natürlich verlässt sich die Außenministerin da nicht allein auf die Kraft ihrer Worte. Auch in New York hat sie ihre Liste dabei, rosa gekennzeichnet jene Staaten, bei denen noch Überzeugungsarbeit notwendig ist. Weil der Inselstaat São Tomé und Príncipe zwar für die Resolution stimmen wollte, aber derzeit nur in Washington einen Vertreter hat und nicht in New York, organisierten die Deutschen die Anreise - letztlich stand ein weißes Plus auf grünem Grund auf dem Abstimmungstableau. Vor allem aber ihre Kolleginnen und Kollegen aus Südafrika, Indien, Senegal, Äthiopien, Nigeria und Brasilien hat Baerbock in den Tagen vor der Abstimmung bearbeitet.

Auf Brasilien ist man eingegangen

Aber auch mit Kuleba hat sie lange geredet, in der Ukraine und zuletzt auf der Sicherheitskonferenz in München. Sie hat die Regierung in Kiew zusammen mit anderen Vertretern westlicher Staaten dafür gewinnen können, nicht mit dem Zehn-Punkte-Plan von Präsident Wolodimir Selenskij in die Generalversammlung zu gehen, sondern mit einer Resolution, die möglichst viele Staaten mittragen können. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, der nicht in allen Punkten eins zu eins den Vorstellungen Kiews entspricht; so ist etwa die Forderung nach einem Tribunal nicht enthalten, das Putin wegen des Verbrechens des Angriffskriegs aburteilen könnte, eine Idee, die völkerrechtlich höchst umstritten ist. Aber der Text benennt klar und deutlich die "Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine".

Der Ruf nach einem Ende der Kampfhandlungen, der etwa Brasilien wichtig war, findet sich im Punkt fünf - allerdings geknüpft an die Aufforderung zum bedingungslosen Rückzug der russischen Truppen sowie die Achtung der Gleichheit, Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine in den international anerkannten Grenzen, also einschließlich der Halbinsel Krim und der Gebiete im Donbass, die Putin im Jahr 2014 bereits besetzt hat.

Detailansicht öffnen "Infrastruktur der Nato immer näher an unsere Grenzen vorgeschoben": Russlands UN-Botschafter Wassilij Nebensja behauptet, Moskau habe keine Wahl gehabt. (Foto: John Minchillo/AP)

Russlands UN-Botschafter Wassilij Nebensja hatte versucht dagegenzuhalten. Russland habe "keine andere Wahl" gehabt, behauptet er, als eine "militärische Spezialoperation" in der Ukraine zu beginnen - das Wort "Krieg" kommt ihm nicht über die Lippen. Der Westen habe Russlands Sicherheitsinteressen ignoriert, die "Infrastruktur der Nato immer näher an unsere Grenzen vorgeschoben". Er zog Parallelen zum Zweiten Weltkrieg; wieder wolle ein verräterischer und mächtiger Feind "unser Land übernehmen und uns unterwerfen". Überzeugen konnte er damit, neben den Staaten, die vor einem Jahr mit Moskau gestimmt hatten, nur Nicaragua und Mali. In dem westafrikanischen Land ist die russische Söldnertruppe Gruppe Wagner inzwischen zur wichtigen Stütze des Putschisten-Regimes von Oberst Assimi Goïta aufgestiegen, der sich gegen Frankreich und den Westen gewendet hat.

Wie schon früher enthielten sich China und Indien, zwei wichtige Staaten mit großem Einfluss auf andere Regierungen im sogenannten globalen Süden. Peking hat vor allem in Afrika eine große Gefolgschaft, wo es sich viele Staaten auch nicht mit Russland verscherzen wollen. 13 Länder beteiligten sich nicht an der Abstimmung - für einige ein Weg, sich den Pressionen Russlands zu entziehen

Brasilien dagegen stimmte ebenso für die Vorlage wie Indonesien oder Marokko, die Türkei, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. 141 Staaten sind es am Ende erneut, bei 32 Enthaltungen. "Russland ist mit seinem Kriegskurs genauso isoliert wie vor einem Jahr", kommentiert Baerbock das Ergebnis. "Die Welt will Frieden. Das haben die Staaten dieser Welt heute gemeinsam bei den Vereinten Nationen deutlich gemacht."

Der Plan der Chinesen hilft da offenkundig nicht sonderlich weiter. US-Außenminister Anthony Blinken geht bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zur Lage in der Ukraine am Freitag darauf nicht einmal ein. Baerbock fasst die Enttäuschung der meisten in New York Versammelten zusammen: "Das chinesische Positionspapier enthält viele bekannte Positionen." Die Chinesen, klagt sie, hätten ihren Einfluss auf Russland nutzen können, und fügt markige Worte hinzu: "Wer von Frieden spricht, darf nicht Unterwerfung meinen. Wer Aggressor und Opfer gleichsetzt, schafft keinen Frieden, sondern belohnt Gewalt. Das wäre der Weg in eine andere Weltordnung, wo das Recht des Stärkeren gilt."