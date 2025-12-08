Die Vereinten Nationen und ihre Partner haben einen weltweiten Hilfsappell zur Rettung von Millionen Menschenleben veröffentlicht. Geber sollten 2026 insgesamt 33 Milliarden US-Dollar (rund 28 Milliarden Euro) bereitstellen, um 135 Millionen Menschen in Not zu versorgen, sagte der UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher am Montag in New York. Es handele sich um Opfer von Kriegen, Klimakatastrophen, Erdbeben, Epidemien und Ernteausfällen in 50 Ländern. Die UN und ihre Partner wollen Lebensmittel, Wasser, Medizin, Unterkünfte und Bildungsangebote bereitstellen. In dem vom UN-Nothilfebüro (OCHA) veröffentlichten Appell wird die Versorgung von 87 Millionen Menschen mit lebensrettender Hilfe als Priorität für das kommende Jahr genannt. Das Jahr 2025 war den Angaben zufolge von deutlichen Mittelkürzungen gezeichnet.