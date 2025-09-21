Vor lauter Baerbock-Videos und Baerbock-Kommentaren mag zuletzt fast ein wenig untergegangen sein, dass es bei den Vereinten Nationen auch noch einen Generalsekretär gibt. António Guterres, der eigentliche Chef, ist dieser Tage auf einer Pressekonferenz zum 80. Geburtstag seiner Organisation befragt worden. Eine Journalistin aus den USA wollte wissen, welche Argumente Guterres denn für die Lebendigkeit der UN vorbringen könne. Sie sei ja offensichtlich nicht mehr in der Lage, die dringendsten Probleme dieser Welt zu lösen. Vermutlich war das nicht unbedingt die Frage, die der UN-Generalsekretär hören wollte, aber er beantwortete sie trotzdem. Und zwar erstaunlich ehrlich, nämlich unter anderem mit dem Satz: „Ich bin nicht in der Lage, auf diese Frage eine adäquate Antwort zu geben.“

Was folgte, war eine längere dialektische Abhandlung seitens des Generalsekretärs. „Die Vereinten Nationen sind viele Dinge auf einmal“, sagte Guterres. Er verwies einerseits auf die humanitären Hilfsprogramme in Krisen- und Kriegsgebieten, wo UN-Teams teilweise unter extrem schweren Bedingungen dafür sorgen, dass Kinder ernährt, geimpft und mit dem Nötigsten versorgt werden. Guterres erwähnte auch die Führungsrolle der Vereinten Nationen im Kampf gegen den Klimawandel sowie bei der Arbeit an weltweiten Standards zur Regulierung von künstlicher Intelligenz.

„Die Lähmung des Sicherheitsrats untergräbt unsere Arbeit.“

Andererseits beschönigte er auch nichts an der UN-Sinnkrise. Die Vereinten Nationen sind gegründet worden, um „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren“, so steht es in Artikel 1 ihrer Charta. Das ist ihr originärer Daseinszweck – und derzeit ist es so offensichtlich wie selten in den zurückliegenden acht Jahrzehnten, dass sie den nicht erfüllen kann: nicht in der Ukraine, nicht in Gaza, nicht im Sudan. Aus Sicht von Guterres gibt es dafür aber eine simple Erklärung: Schuld ist der UN-Sicherheitsrat, in dem sich die fünf ständigen Veto-Mitglieder Russland, China, USA, Großbritannien und Frankreich immerzu gegenseitig blockieren. „Die Lähmung des Sicherheitsrats untergräbt unsere Arbeit“, sagt Guterres.

Das Problem ist lange erkannt, seit anderthalb Jahrzehnten wird an einer Reform des Sicherheitsrats gearbeitet, aber verbessert hat sich nichts. Ganz im Gegenteil: Spätestens seitdem die Russen ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen haben, sitzt das Kernproblem gewissermaßen in New York mit am Tisch. Wie soll der UN-Sicherheitsrat den Frieden sichern, wenn ihm eine Vetomacht angehört, die den Frieden wie kein anderer Staat bedroht?

Die Frage nach der Lebendigkeit der Vereinten Nationen ist also nicht nur berechtigt, sondern fast schon zwingend. Zumal bei all dem ja auch noch Donald Trump mitmischt. Die Amerikaner als bislang größter Geldgeber sind offenbar entschlossen, bis auf Weiteres sämtliche Beitragszahlungen einzustellen. Sie haben die UN pünktlich zum 80. Geburtstag damit in ihre wohl schwerste Finanzkrise gestürzt. Das Jubiläumsprogramm mit dem Titel „UN80“ besteht deshalb zu wesentlichen Teilen aus drastischen Sparmaßnahmen.

Anlässlich des 60. Geburtstags der UN im Jahr 2005 hat der damalige Generalsekretär Kofi Annan signifikante Fortschritte im Bereich der Menschenrechtspolitik erzielt, zumindest auf dem Papier. Damals wurde die sogenannte Schutzverordnung einstimmig verabschiedet, welche die internationale Gemeinschaft dazu verpflichtet, einzuschreiten, wo Völkermord und Kriegsverbrechen geschehen. Zu ihrem 70. Geburtstag beschenkten sich die von Ban Ki-moon geleiteten Vereinten Nationen mit der Verabschiedung ihrer „Sustainable Development Goals“, 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Welt, die heute einen Großteil des konkreten Handelns der UN prägen. Zum 80. Geburtstag muss António Guterres notgedrungen Mitarbeiter entlassen, Büros zusammenlegen, Programme streichen. „Do less with less”, lautet die Devise.

Und dennoch wird der Generalsekretär nicht müde zu betonen, dass die Welt keinesfalls besser dastünde, wenn es die UN nicht gäbe. Ihr Hauptquartier in New York ist der einzige Ort, wo alle Staaten der Welt zusammenkommen und auch alle gehört werden und eine Stimme haben. Bei der Generaldebatte in der kommenden Woche werden die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sicherlich auch nicht sämtliche Probleme lösen, aber immerhin die Gelegenheit haben, sie gemeinsam zu besprechen. Guterres sagte, manche würden diesen Gipfel auch als die „Weltmeisterschaft der Diplomatie“ bezeichnen. Wobei er zu Recht hinterherschob, dass dieser Fußballvergleich wohl ein wenig hinke.

Die vorläufige Rednerliste beginnt am Dienstagvormittag, wie es guter Brauch ist, mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Und anschließend ist dann schon Donald Trump an der Reihe, von dem niemand eine Liebeserklärung an den Multilateralismus erwartet. Aber wie schlimm es um die Welt tatsächlich bestellt ist, dazu dürfte es nach Trumps Vortrag womöglich weitere Erkenntnisse geben – je nachdem, was er zu den Themenkomplexen Putin, Palästina, Migration und Meinungsfreiheit sagt oder weglässt.

1964 wurde das UN-Gebäude mit einer Bazooka beschossen

Zu der Frage, wie akut die Krise des Multilateralismus ist, gehört die Anschlussfrage: im Vergleich zu wann? Die neue Präsidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock, erinnerte dieser Tage im Gespräch mit der SZ daran, „wie die Welt aussah“, als die UN-Charta verabschiedet wurde, im Juni 1945 und „durch was für stürmische Zeiten“ die Vereinten Nationen seither schon gegangen sind. Da kommt in der Tat einiges zusammen, wenn man sich nur auf die Stürme begrenzt, die sich direkt am Redepult vor der grünen Marmorwand in der Generalversammlung ereignet haben.

Im Jahr 1964 beispielsweise wurde das UN-Gebäude von der anderen Seite des East Rivers mit einer Bazooka beschossen, und zwar genau in dem Moment, in dem der damalige kubanische Industrieminister dort zu den Delegierten aus aller Welt sprach. Der Redner, ein gewisser Ernesto „Che“ Guevara, hatte in seinem Vortrag wenig Gutes über den Kapitalismus nach amerikanischem Vorbild zu berichten. Einem damaligen Artikel der New York Times zufolge, sagte er anschließend in der Delegierten-Lounge mit „einem trägen Wink seiner Zigarre“, die Explosion habe dem Ganzen etwas mehr Würze verliehen.

42 Jahre später erzählte der venezolanische Revolutionsführer Hugo Chávez am Redepult der Generalversammlung: „Gestern war hier, genau hier der Teufel. Und man kann noch heute den Schwefel riechen.“ Er meinte den damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Der libysche Diktator Muammer al-Gaddafi wiederum zerriss 2009 an Ort und Stelle ein Exemplar der UN-Charta, noch mehr Schlagzeilen machte er aber damit, dass er nördlich von New York City ein Beduinen-Zelt errichten ließ und zwar auf einem Anwesen, das dem damaligen Immobilien-Unternehmer und Fernsehstar Donald Trump gehörte.

Derselbe würde der Welt im Jahr 2025 wahrscheinlich einen großen Gefallen tun, wenn er eine UN-Rede halten würde, die schnell wieder in Vergessenheit geriete.