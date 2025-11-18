Es klingt stets ein wenig unverbindlich, wenn im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die „Lage im Nahen Osten“ auf die Tagesordnung kommt. Dabei ging es im aktuellen Fall um ein ganz konkretes Problem: Nämlich darum, wer auf welche Weise den brüchigen Waffenstillstand im Gazastreifen absichern soll. Nach der Abstimmung am Montagabend in der UN-Zentrale von New York lautet die Antwort: eine Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) sowie ein sogenannter Friedensrat, eine noch zu schaffende Übergangsverwaltung, der laut US-Präsident Donald Trump kein geringerer als US-Präsident Donald Trump vorsitzen wird.
Von Boris Herrmann, New York
