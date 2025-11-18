Zum Hauptinhalt springen

Abstimmung im UN-SicherheitsratTrumps Frieden oder kein Frieden

Lesezeit: 4 Min.

Michael Waltz, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, hat schon vor der Sitzung im Sicherheitsrat klargemacht, dass es für die USA keine Alternative zu Trumps Friedensplan gibt.
Michael Waltz, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, hat schon vor der Sitzung im Sicherheitsrat klargemacht, dass es für die USA keine Alternative zu Trumps Friedensplan gibt. (Foto: Eduardo Munoz/REUTERS)

Viele Details sind ungeklärt, das Magengrummeln war deutlich vernehmbar. Dennoch hat der UN-Sicherheitsrat für Trumps Friedensplan für Gaza gestimmt und eine entsprechende Resolution auf den Weg gebracht. Wohl auch, weil es an Alternativen mangelte.

Von Boris Herrmann, New York

Es klingt stets ein wenig unverbindlich, wenn im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die „Lage im Nahen Osten“ auf die Tagesordnung kommt. Dabei ging es im aktuellen Fall um ein ganz konkretes Problem: Nämlich darum, wer auf welche Weise den brüchigen Waffenstillstand im Gazastreifen absichern soll. Nach der Abstimmung am Montagabend in der UN-Zentrale von New York lautet die Antwort: eine Internationale Stabilisierungstruppe (ISF) sowie ein sogenannter Friedensrat, eine noch zu schaffende Übergangsverwaltung, der laut US-Präsident Donald Trump kein geringerer als US-Präsident Donald Trump vorsitzen wird.

Zur SZ-Startseite

Nahost
:Israel erhält wieder deutsche Rüstungsexporte

Im Sommer hatte die Bundesregierung wegen der israelischen Strategie im Gaza-Krieg die Ausfuhr von Rüstungsgütern teilweise gestoppt. Nun wird die Beschränkung aufgehoben.

SZ PlusVon Sina-Maria Schweikle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite