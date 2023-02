Von Paul-Anton Krüger, New York

Es hat Vorteile, als Außenministerin vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu sprechen. In der Reihenfolge der Redner in New York spielt nämlich auch der Rang eine Rolle. Außenminister sticht Botschafter. Und so sichert sich Annalena Baerbock Platz 76 auf der Liste in der Debatte über Resolutionsentwurf A/ES-11/L.7, in dem es um Prinzipien für einen "umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine" geht. Sie hat damit am Donnerstagmittag das letzte Wort an dem mit grünem Marmor verkleideten Pult im Saal des UN-Hauptquartiers am East River.