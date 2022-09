"Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung": Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Manhattan.

Olaf Scholz klagt in New York Putins aggressives Vorgehen an - und stellt klar, dass die Schein-Referenden niemals akzeptiert werden würden. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung appelliert er an die Weltgemeinschaft.