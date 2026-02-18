Deutschland und zahlreiche weitere Staaten üben Kritik an Israels Plänen für das Westjordanland. „Wir verurteilen entschieden einseitige israelische Entscheidungen und Maßnahmen, die darauf abzielen, Israels völkerrechtswidrige Präsenz im Westjordanland auszuweiten“, heißt es in der Erklärung, die der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour vor Journalisten in New York stellvertretend für 85 Staaten verlas. Israels Regierung hatte zuvor nach Medienberichten einen höchst umstrittenen Vorschlag gebilligt, der israelischen Siedlern den Landerwerb im Westjordanland erleichtern soll. Der Schritt könnte weitreichende Folgen für die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland haben. Das israelische Außenministerium sprach allerdings von „Falschinformationen“. Dem Text schlossen sich auch Frankreich, China und Russland an.