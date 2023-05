Wirtschaftskrisen, bewaffnete Konflikte und extreme Wettersituationen haben die Zahl hungernder Menschen laut den Vereinten Nationen 2022 auf 258 Millionen getrieben. Damit sei die Zahl zum vierten Mal hintereinander gestiegen, erklärte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der UN am Mittwoch. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der Hungernden den höchsten Stand in der siebenjährigen Geschichte des FAO-Berichts über weltweite Hungerkrisen erreicht, beklagte die Organisation. Mehr als 35 Millionen Kinder unter fünf Jahren galten demnach 2022 aufgrund fehlenden Essens als ausgezehrt. Dem Bericht zufolge war die Lage besonders prekär in Somalia, Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Nigeria, Südsudan und Jemen.