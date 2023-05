Hunger-Alarm in 22 Ländern

Die Bevölkerung in 22 Ländern der Welt ist laut einem neuen Bericht der Vereinten Nationen von akuten Hungerkrisen bedroht. Das Ausmaß des Hungers in den Ländern sei schlimmer als jemals zuvor, sagte die Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der UN, Cindy McCain, am Montag. Laut Bericht gilt die höchste Hunger-Alarmstufe nach wie vor für Afghanistan, Nigeria, Somalia, Südsudan und Jemen. Neu gelte die höchste Alarmstufe für Haiti, Burkina Faso, Mali und den Sudan. Bewaffnete Konflikte, Dürren, andere Wetterextreme und wirtschaftliche Erschütterungen haben die Hungerkrisen ausgelöst.