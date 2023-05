Der Karibik-Staat Haiti versinkt nach UN-Angaben in einer Gewaltspirale. "Die Haitianer brauchen dringend Unterstützung, und sie brauchen sie jetzt", warnte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Dienstag. Damit bekräftigte er den Ruf vieler Expertinnen und Experten nach der Entsendung einer internationalen Truppe in das verarmte Land. Auch die Interimsregierung, die seit der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse im Juli 2021 an der Macht ist, bat darum. Türk zufolge müssten die Einsatzkräfte die einheimischen Institutionen unterstützen. Die Menschen hätten ein Recht darauf, dass Polizei und Justiz sie schützten. Denn in Haiti seien sie allein dazu nicht mehr in der Lage. Allein im April seien in der Hauptstadt Port-au-Prince 600 Menschen getötet worden, sagte Türk.