Vor einigen Tagen verschickten Annalena Baerbock und Michael Imran Kanu einen gemeinsamen Brief, indem sie um Bewerbungen für einen neu zu besetzenden UN-Spitzenposten baten. Baerbock, die deutsche Präsidentin der UN-Generalversammlung, und Kanu, der Präsident des UN-Sicherheitsrats aus Sierra Leone, schrieben, die Position sei von „großer Bedeutung“. Das Auswahlverfahren erfordere deshalb die „höchsten Standards“ im Einklang mit den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen.
Vereinte NationenWird der nächste Generalsekretär der UN eine Generalsekretärin?
Lesezeit: 3 Min.
Das Rennen um die Nachfolge von António Guterres an der Spitze der Vereinten Nationen ist offiziell eröffnet. Erste Bewerbungen sind bereits eingegangen. Die Entscheidung dürfte kompliziert werden.
Von Boris Herrmann, New York
Vereinte Nationen:„Jede kleine und mittlere Macht glaubt, tun und lassen zu können, was sie will“
Weltweit eskalieren Krisen und Konflikte – und die Vereinten Nationen müssen sich als letzte Instanz für globale Zusammenarbeit behaupten. Kann das gelingen? Generalsekretär António Guterres beschwört die Grundsätze der UN-Charta.
Lesen Sie mehr zum Thema