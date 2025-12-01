Vor einigen Tagen verschickten Annalena Baerbock und Michael Imran Kanu einen gemeinsamen Brief, indem sie um Bewerbungen für einen neu zu besetzenden UN-Spitzenposten baten. Baerbock, die deutsche Präsidentin der UN-Generalversammlung, und Kanu, der Präsident des UN-Sicherheitsrats aus Sierra Leone, schrieben, die Position sei von „großer Bedeutung“. Das Auswahlverfahren erfordere deshalb die „höchsten Standards“ im Einklang mit den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen.