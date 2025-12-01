Zum Hauptinhalt springen

Vereinte NationenWird der nächste Generalsekretär der UN eine Generalsekretärin?

Lesezeit: 3 Min.

Der Portugiese António Guterres ist noch bis 2026 im Amt. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger sollte eigentlich aus Lateinamerika kommen.
Der Portugiese António Guterres ist noch bis 2026 im Amt. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger sollte eigentlich aus Lateinamerika kommen. (Foto: John Lamparski/IMAGO/NurPhoto)

Das Rennen um die Nachfolge von António Guterres an der Spitze der Vereinten Nationen ist offiziell eröffnet. Erste Bewerbungen sind bereits eingegangen. Die Entscheidung dürfte kompliziert werden.

Von Boris Herrmann, New York

Vor einigen Tagen verschickten Annalena Baerbock und Michael Imran Kanu einen gemeinsamen Brief, indem sie um Bewerbungen für einen neu zu besetzenden UN-Spitzenposten baten. Baerbock, die deutsche Präsidentin der UN-Generalversammlung, und Kanu, der Präsident des UN-Sicherheitsrats aus Sierra Leone, schrieben, die Position sei von „großer Bedeutung“. Das Auswahlverfahren erfordere deshalb die „höchsten Standards“ im Einklang mit den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen.

Vereinte Nationen
:„Jede kleine und mittlere Macht glaubt, tun und lassen zu können, was sie will“

Weltweit eskalieren Krisen und Konflikte – und die Vereinten Nationen müssen sich als letzte Instanz für globale Zusammenarbeit behaupten. Kann das gelingen? Generalsekretär António Guterres beschwört die Grundsätze der UN-Charta.

SZ PlusInterview: Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle

Lesen Sie mehr zum Thema

