Von Daniel Brössler, Berlin

Die Welt ist klein geworden in der Pandemie, auch für den UN-Generalsekretär. António Guterres ist nach Berlin gekommen, um mit den Deutschen das 75-jährige Bestehen der Vereinten Nationen zu feiern. An diesem Freitag spricht er im Bundestag. Er reise wenig, sagt Guterres, aber die Einladung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) habe er annehmen wollen.

"Es sind Zeiten großer Herausforderungen, aber Deutschland ist ein verlässlicher, ein großzügiger, ein sehr vorbildlicher Partner", lobt der Portugiese. An "vorderster Front" habe Deutschland Verantwortung im UN-Sicherheitsrat übernommen. Außenminister Heiko Maas (SPD) hört das natürlich gern. Es sei ja "keine einfache Ausgangslage" gewesen in den vergangenen zwei Jahren in New York.

Maas hat das am eigenen Leib zu spüren bekommen. Im Januar 2019, zu Beginn der nun zu Ende gehenden nichtständigen deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat hatte er einem Mann einen Besuch abgestattet, der ihm das Leben schwer machen sollte. Man befinde sich "in einer Diskussion auch mit Meinungsverschiedenheiten", formulierte es Maas damals vor dem State Departement in Washington. Im Gespräch mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo habe er dafür geworben, "die Meinungsverschiedenheiten durchaus offen auszutragen, aber sich genauso darum zu bemühen, eine Positivagenda zu haben".

Trumps Gehilfen ließen ihrer Verachtung freien Lauf

Das blieb ein frommer Wunsch. Auch in der Vergangenheit war die Zusammenarbeit mit den USA nicht immer von reiner Harmonie geprägt gewesen, doch die Ära Trump bescherte den deutschen Diplomaten eine neue Erfahrung. Die Erfüllungsgehilfen des Präsidenten, etwa Nikky Haley in ihrer Zeit als UN-Botschafterin, ließen ungeniert ihrer Verachtung für die UN freien Lauf. Deutschland zog mit einem Gegenprogramm in den Sicherheitsrat und mit Themen wie Klimaschutz und Sicherheit, die als Kampfansage an die Trump-USA verstanden werden konnten.

Gerade bei dem Versuch, die Folgen des Klimawandels für die Sicherheit auf die Agenda zu setzen, zeigte sich allerdings, dass die Schwierigkeiten im Rat nicht nur mit der bald scheidenden US-Regierung zu tun haben. Auf Maas' Mahnung, die Kriege der Zukunft würden "Klimakriege" seien, reagierten neben Amerikanern auch Russen allergisch. Etwas besser erging es den Deutschen mit dem Anliegen, sexuelle Gewalt in Konflikten zu brandmarken. Angenommen wurde ein Resolution, die verlangt, dass Täter gezielt zur Rechenschaft gezogen werden.

Das sind Erfolge, auf die deutsche Diplomaten gerne verweisen. In der rauen Welt der Sicherheitsrates sind das aber eher Seitenthemen. Im Kern geht es darum, ob und wie es gelingt, akute Konflikte zu entschärfen - was zumeist an den Blockaden in dem Gremium scheitert. "Viel zu oft war der Sicherheitsrat polarisiert", beklagt Maas. Als einen der "schwierigsten Momente in den letzten zwei Jahren" bezeichnet er den Konflikt um humanitäre Zugänge nach Syrien.

Kleiner Erfolg - oder Grund zum Schämen?

Nur einer von ursprünglich vier Übergängen konnte offen gehalten werden. Was Maas im Sommer 2020 als bescheidenen Erfolg würdigte, den deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen jedoch in einer denkwürdigen Videositzung dazu veranlasste, die diplomatische Contenance zu verlieren. "Wir alle handeln auf Anweisung", klagte er damals die Kollegen aus Russland und China an. "Aber wenn Sie nach Hause berichten, dann sagen Sie, dass der deutsche Botschafter Sie gefragt hat, ob die Leute, die die Anweisung gegeben haben, 500 000 Kinder von humanitärer Hilfe abzuschneiden, noch in den Spiegel schauen können".

Im Rat erlebten die Deutschen die ganze Macht des Blockade-Duos Russland und China. Die Verhandlungen um die Übergänge fielen zudem mitten in die Pandemie, eine zusätzliche Komplikation. In virtuellen Formaten sei "vertraulicher Austausch viel schwerer herzustellen", sagen deutsche Diplomaten. Viel Verhandlungsgeschick sei nötig gewesen, "um überhaupt zu tragfähigen Ergebnissen zu kommen". Auch durch die "Grabenkämpfe" zwischen China und den USA sei viel zerschlagen worden. Es werde lange dauern, das Porzellan aufzufegen.

Als Folge auch deutscher Bemühungen und der Berliner Konferenz im Januar reklamiert Maas zum Ende der deutschen Mitgliedschaft vor allem die Entwicklung in Libyen, wo mittlerweile eine landesweite Waffenruhe gilt. Deutschland sei es gelungen, betont Maas, überdies das Thema Abrüstung wieder "prominent" auf die Tagesordnung zu setzen. Formal stimmt das. Im Februar wurde im Sicherheitsrat über den Atomwaffensperrvertrag diskutiert, wenn auch - wie so häufig in diesem Gremium - ohne greifbares Ergebnis.

Fast nur "Symbolpolitik", kritisieren die Grünen

Man habe während der deutschen Zeit im Rat angesichts schwieriger Diskussionen mit den USA gegengehalten, "mit einer starken europäischen Stimme und eng abgestimmt mit Frankreich", meint Maas. Deutschland hat nun seine bereits sechste Mitgliedschaft im Sicherheitsrat absolviert, strebt aber seit Jahren einen ständigen Sitz an, weshalb die Zwei-Jahres-Einsätze immer auch als Probezeiten gelten. Man habe sich empfohlen für einen ständigen Sitz, ist Maas überzeugt - was die Opposition im Bundestag allerdings bezweifelt. Deutschland habe in den zwei Jahren nach vielen Ankündigungen außer "viel Symbolpolitik leider ganz wenig vorzuweisen", urteilt der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripour.

Guterres schickt seiner Rede im Bundestag derweil eine Mahnung voraus. "Die Pandemie geht weiter, der Planet brennt. Es gibt Konflikte und Unsicherheit überall", sagt er. Das deutsche Engagement werde weiterhin gebraucht.