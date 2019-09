Detailansicht öffnen Stabilität und Frieden durch eine multilaterale Ordnung: Bundesaußenminister Heiko Maas vor der Generalversammlung der UN. (Foto: Frank Franklin II/dpa)

Die von Bundesaußenminister Heiko Maas und seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian ins Leben gerufene "Allianz für den Multilateralismus" nimmt erste Konturen an. Am Rande der Generaldebatte der Vereinten Nationen nahmen am Donnerstag Vertreter aus mehr als 50 Staaten, darunter zahlreiche Außenminister, an einer Art Gründungsveranstaltung teil. "Zusammenarbeit ist kein Verrat am eigenen Land. Sie schafft vielmehr die Voraussetzung dafür, dass es unseren Ländern gut geht", sagte Maas in der Nacht zum Donnerstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Keine einzige der großen Zukunftsfragen sei von einem Land alleine zu lösen. "Auf Globalisierung, Digitalisierung, Migration oder den menschengemachten Klimawandel finden wir nur gemeinsam Antworten", mahnte Maas.

Die kritische Masse, um etwas erreichen zu können, sei erreicht

Die "Allianz für den Multilateralismus" solle ein "informelles Netzwerk von Ländern sein, die vereint sind in ihrer Überzeugung dass eine regelbasierte multilaterale Ordnung die einzige verlässliche Garantie für internationale Stabilität und Frieden ist und dass unsere gemeinsamen Herausforderungen nur durch Kooperation gelöst werden können", heißt es in einem Papier für das Treffen. Eingeladen hatten neben Deutschland und Frankreich auch Kanada, Chile, Mexiko Ghana und Singapur. Die Initiative geht auf einen Aufruf von Maas und Le Drian zurück und wird nicht zuletzt als Antwort auf die Politik von US-Präsident Donald Trump gewertet. Allerdings nahmen auch die USA auf unterer Ebene teil. "Die multilaterale Ordnung steckt in ihrer vielleicht tiefsten Krise seit ihrer Entstehung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs", hatte Maas und Le Drian im Februar in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung beklagt. Internationale Normen, Abkommen und Institutionen müssten geschützt werden, "wenn sie unter Druck geraten".

Zur Eröffnung des Treffens sagte Maas am Donnerstag, es sei eine "kritischen Masse erreicht, um etwas zu bewirken". Nun komme es aber darauf an, den Bürgern die Vorteile des Multilateralismus vor Augen zu führen. In einem Aufruf zur Stärkung und Verteidigung des humanitären Völkerrechts wurde bei dem Treffen die "dringende Notwendigkeit bekräftigt, von bewaffneten Konflikten verursachte Schäden und Leiden zu minimieren" sowie Zivilisten zu schützen. Insbesondere humanitären Organisationen wurde Unterstützung zugesichert.

Klimawandel ist eins der Themen: "Er ist immer öfter eine Frage von Krieg und Frieden."

Widmen will sich die Allianz für den Multilateralismus auch dem Schutz des Cyberraums vor Missbrauch sowie dem Schutz der Medienfreiheit. Zu den weiteren Anliegen gehören die Folgen des Klimawandels für die internationale Sicherheit. Der Klimawandel sei "längst nicht mehr nur eine ökologische Herausforderung für die Menschheit", betonte Maas in der Generaldebatte. "Er ist immer öfter eine Frage von Krieg und Frieden. Der Klimawandel ist eine Überlebensfrage für die Menschheit", sagte er. Wenn die Menschen keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser hätten, ganze Ernten wegen Dauerdürren ausfielen und Konflikte um die wenigen verbleibenden Ressourcen begännen, würden "die Kriege der Zukunft Klimakriege sein".

Den UN-Sicherheitsrat, dem Deutschland derzeit als nichtständiges Mitglied angehört, rief Maas auf, seine Arbeitsweise zu ändern. "Krisen und Konflikte werden dort viel zu oft erst dann Thema, wenn schon geschossen wird, wenn bereits Menschen sterben", kritisierte er. Der Sicherheitsrat müsse "von einem Krisenreaktionsgremium zu einem Krisenpräventionsgremium werden".

Maas bekannte sich zur besonderen Verantwortung Deutschlands für die internationale Ordnung. "Gerade Deutschland, vor 80 Jahren Brandstifter und Zerstörer in Europa und der Welt, muss heute in besonderer Weise Verantwortung für eine Ordnung übernehmen, die den Frieden sichert", sagte Maas.