Einer Datenbank der Washington Post zufolge haben Polizisten in den USA 2021 mindestens 1055 Menschen erschossen. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung 2015. Die Zahl blieb trotz Bemühungen um Polizeireformen relativ konstant. In den Vereinigten Staaten leben rund 330 Millionen Menschen. Es gelten Waffengesetze, die im Vergleich meist sehr lax gefasst sind. In Deutschland gibt es vergleichbare Daten zum tödlichen Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte etwa bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Demnach wurden 15 Menschen im Jahr 2019 von Polizisten erschossen.