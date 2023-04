Ex-US-Präsident Donald Trump ist in New York erneut zu einer Anklage befragt worden (). Dabei ging es um einen 250 Millionen Dollar schweren Finanzbetrug. Generalstaatsanwältin Letitia James beschuldigt Trump, drei seiner erwachsenen Kinder und andere, gemeinsam jahrzehntelang Immobilienwerte- und Vermögenshöhe manipuliert zu haben, um günstige Kredite sowie Steuer- und Versicherungsvorteile zu erhalten. "Ich werde endlich zeigen können, was für ein großartiges, profitables und wertvolles Unternehmen ich aufgebaut habe", schrieb Trump in sozialen Medien. Trump, der die republikanische Nominierung für die Wahl 2024 anstrebt, erschien um 10 Uhr am Donnerstag (Ortszeit) zur Befragung hinter verschlossenen Türen, die er nach 18 Uhr verließ. Bei einer Befragung vergangenen August hatte Trump sich mehr als 400 Mal geweigert, auf Fragen zu antworten. Der Prozess ist für Oktober geplant.