Das US-Militär hat am Freitag erneut ein "Flugobjekt" über amerikanischem Territorium abgeschossen. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington mit. Das Objekt habe sich in großer Höhe über dem Bundesstaat Alaska befunden und eine Gefahr für den zivilen Flugverkehr bedeutet. Daher habe das US-Militär es auf Anordnung Präsident Joe Bidens abgeschossen. Zur Herkunft des Flugobjekts könne er noch nichts sagen, so Kirby. Vor einer Woche schoss das US-Militär einen mutmaßlichen Spionageballon Chinas vor der Küste South Carolinas ab.