Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol vor zwei Jahren ist der Gründer der rechten Miliz "Oath Keepers", Stewart Rhodes, zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Bundesbezirksrichter Amit Mehta blieb damit am Donnerstag unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von 25 Jahren. Der ehemalige Fallschirmjäger und spätere Anwalt Rhodes bezeichnete sich selbst bei der Verhandlungen als einen "politischen Gefangenen". Er war im November von Geschworenen unter anderem der aufrührerischen Verschwörung schuldig gesprochen worden. Der juristische Begriff umfasst auch den Versuch, die US-Regierung mit Gewalt zu stürzen. Die Strafe ist die bislang höchste in den Verfahren gegen mehr als 1000 Personen, die im Zusammenhang mit dem Angriff angeklagt worden sind. Tausende Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz gestürmt. Ihr Ziel war es, den Kongress daran zu hindern, den Wahlsieg des heutigen Präsidenten Joe Biden zu bestätigen. Vier Randalierer starben, ebenso wie ein Polizist wenig später. Rund 140 Polizisten wurden verletzt, mehrere nahmen sich seither das Leben. Rhodes hatte die Oath Keepers 2009 gegründet.