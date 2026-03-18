Die neue Brandenburger Regierung aus SPD und CDU steht. Fünf neue Minister und eine neue Ministerin schworen am Mittwoch im Landtag ihren Amtseid. Innenminister ist nun Jan Redmann, Bildungsminister Gordon Hoffmann (beide CDU) und Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU). Neuer Gesundheits- und Sozialminister ist René Wilke, Verkehrsminister Robert Crumbach und Finanzminister Daniel Keller (alle SPD). Nicht neu vereidigt wurden von der SPD Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt, Wissenschaftsministerin Manja Schüle und Justizminister Benjamin Grimm, die ihre bisherigen Posten in der neuen Koalition behalten.

Ministerpräsident bleibt Dietmar Woidke (SPD), der das neue rot-schwarze Kabinett zuvor ernannte. „Gemeinsam werden wir hart dafür arbeiten, dass Brandenburg wirtschaftlich stark und sozial gerecht bleibt“, kündigte Woidke an. Er regiert seit 2013 und ist bald Deutschlands dienstältester Ministerpräsident. Der neue Innenminister und Vize-Ministerpräsident Redmann bekannte, er habe „hohen Respekt“ vor der neuen Aufgabe. Auf die Frage, ob jetzt Aktionen zur Teambildung nötig seien, sagte er: „Ich hatte zeitweise den Eindruck, dass die Koalitionsverhandlungen auch schon Teambuilding-Maßnahmen waren.“