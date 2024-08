Jede zehnte Lehrkraft in Deutschland hat eigentlich einen anderen Beruf gelernt. Rund 71 100 der 724 800 Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und weiterführenden Schulen waren im Schuljahr 2022/2023 sogenannte Quer- oder Seiteneinsteiger, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ihr Anteil am Lehrkörper habe sich damit in zehn Jahren annähernd verdoppelt. Als Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger werden demnach Personen bezeichnet, die über kein abgeschlossenes Lehramtsstudium verfügen und die ohne das Absolvieren eines Referendariats in den Schuldienst übernommen werden. Bei Quereinsteigerinnen und -einsteigern besteht im Gegensatz dazu die Pflicht eines Referendariates. Beide Gruppen eint, dass sie in der Regel zuvor eine andere Ausbildung abgeschlossen und mehrere Jahre in anderen Berufen tätig waren.