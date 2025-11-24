Verdi-Chef Frank Werneke ist gerade viel unterwegs, man erreicht den Gewerkschafter auf einer Autofahrt von Augsburg ins Saarland. Er bereitet die nächste große Tarifrunde vor, ab Dezember geht es um die Gehälter von 2,5 Millionen Beschäftigten der Bundesländer. Er trifft Menschen, die unzufrieden sind – nicht nur mit ihrem Job, auch mit der Politik in Berlin.